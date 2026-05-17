Calcio Prima categoria Play-off Il Badesse va all’assalto dello Scarlino

Oggi pomeriggio alle 16 al campo ‘Berni’ si svolge la finale dei play-off del Girone F tra il Badesse Monteriggioni e lo Scarlino. La partita deciderà quale delle due squadre avanzerà nella fase successiva della competizione. Entrambe le formazioni sono arrivate a questa sfida dopo aver superato le fasi precedenti dei play-off. L’incontro rappresenta l’ultimo ostacolo prima di stabilire quale squadra continuerà la corsa per la promozione.

Si deciderà in un pomeriggio l’esito della stagione per il Badesse Monteriggioni, che a partire dalle 16 affronterà, al ‘Berni’, lo Scarlino, per la finale dei play-off del Girone F. Un match che, per la squadra allenata da mister Mirko Carli, potrebbe significare il proseguimento del sogno promozione: se infatti il lungo inseguimento alla testa della classifica e alla promozione diretta è stato vanificato dalla ‘corazzata’ Casolese, c’è ancora una possibilità, per i biancoazzurri, per dare l’assalto alla categoria superiore. Vincendo la sfida contro la squadra grossetana, infatti, il Badesse accederebbe agli spareggi contro le altre vincitrici dei play-off, oltre al Tegoleto, qualificato grazie alla Coppa Toscana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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