Calcio Prima categoria Play-off e Play-out Torrenieri sconfitto! Finalissima tra Badesse e Scarlino Bettolle San Quirico e Acquaviva centrano la salvezza

Nel calcio di prima categoria si sono disputate le semifinali dei play-off e i risultati hanno portato alla finale tra Badesse e Scarlino, dopo la sconfitta del Torrenieri per 2-0 contro la squadra grossetana. Per quanto riguarda i play-out, le formazioni di Bettolle, San Quirico e Acquaviva sono riuscite a conquistare la salvezza. La finalissima tra Badesse e Scarlino deciderà la promozione nel prossimo turno.

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Sarà lo Scarlino ad affrontare il Badesse Monteriggioni nella finale dei play-off del Girone F: il Torrenieri di mister Pasqui cede infatti 2-0 alla formazione grossetana nel match di semifinale. Di Bastieri e Ciurlo le due reti che mandano il club allenato da mister Cavaglioni a disputarsi la vittoria con i biancoazzurri senesi, nel match in programma domenica prossima, che vedrà il Badesse, che ha chiuso il campionato al secondo posto, partire in vantaggio con due risultati utili su tre. Successo pieno, invece, per il Bettolle nei play out del Girone E: il club biancorosso batte 3-0 il Marino Mercato Subbiano e conserva la Prima Categoria....🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Prima categoria Play-off e Play-out. Torrenieri sconfitto! Finalissima tra Badesse e Scarlino. Bettolle, San Quirico e Acquaviva centrano la salvezza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Calcio Prima categoria Play-off e Play-out. Bettolle, San Quirico e Campiglia: brividi!Si deciderà tutto in un pomeriggio, per il Bettolle: la squadra biancorossa sarà in campo domani pomeriggio in terra aretina per i Play-out del... Prima e seconda categoria. Capraia, la vittoria non basta sarà ’solo’ finale play-off. Prima gioia MonterappoliIl Capraia espugna 1-0 il campo del Mezzana, ma il Tavola fa altrettanto a Sesto Fiorentino col Rinascita Doccia e così per i gialloblù di mister... Argomenti più discussi: Prima categoria, le partite di oggi 10 maggio 2026 LIVE. I risultati in tempo reale; Dilettanti, i risultati di playoff e playout di domenica 10 maggio; Scheda squadra Anguillara Calcio; Scheda squadra Savio Calcio. Calcio | Prima Categoria A. Ultima giornata, resta aperta la corsa playout - x.com x.com Pochettino: Il calcio è speciale perché non è intrattenimento, è competitivo. Stiamo ora costringendo questo sport incredibile a diventare un intrattenimento. Vedo negli Stati Uniti, il football americano, il basket, l'hockey, è intrattenimento. Il calcio non è così e s - Reddit reddit