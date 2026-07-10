Previsioni meteo luglio terza ondata di caldo sull’Italia ecco fino a quando e dove picchi di 43 gradi in Sardegna

Le previsioni indicano che le temperature elevate in Italia dureranno almeno fino al 20 luglio 2026, con una terza ondata di caldo estiva. Sono attesi nuovi picchi di 43 gradi in Sardegna e bollino rosso a Firenze e Perugia. Il servizio Copernicus segnala che giugno 2026 potrebbe rappresentare il record di caldo in Europa occidentale.

Bollino rosso a Firenze e Perugia, Copernicus: giugno 2026 record in Europa occidentale L’Italia entra nella terza ondata di calore dell’estate e le previsioni meteo parlano di temperature elevate attese almeno fino al 20 luglio 2026 e nuovi picchi previsti in diverse aree del Paese. Tra le s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Terza ondata di caldo africano sull'Italia, le previsioni, quando arriva il picco

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Previsioni meteo luglio 2026, terza ondata di caldo fino alla terza settimana: picchi di 43 gradi in Sardegna, Firenze in allertaLe previsioni indicano che l’Italia sarà interessata da una terza ondata di caldo che dovrebbe durare almeno fino al 20 luglio 2026.

Previsioni meteo, ondata di caldo sull’Italia, picchi fino a 41 gradi e notti tropicali anche a Milano: ecco fino a quandoUn'ondata di caldo sta interessando l’Italia, con temperature che raggiungono fino a 41 gradi e notti tropicali anche nelle città più grandi.

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