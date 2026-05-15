Maldive recuperato il corpo di Gianluca Benedetti | Ricerche ad alto rischio Un ambiente della grotta non è stato raggiunto
Alle Maldive è stato recuperato il corpo di uno dei cinque italiani morti durante un’immersione in una grotta dell’atollo di Vaavu. Le operazioni di ricerca sono state condotte in un ambiente impegnativo e ad alto rischio, e finora è stato possibile rintracciare solo il primo corpo. Non è stato ancora raggiunto un settore della grotta, dove si sospetta possa trovarsi un altro dei corpi. Le autorità continuano le ricerche, senza ulteriori dettagli disponibili al momento.
È di Gianluca Benedetti il primo corpo recuperato alle Maldive fra quelli dei cinque italiani morti durante un'immersione in una grotta dell'atollo di Vaavu. Le operazioni di ricerca per localizzare le altre quattro vittime sono state sospese per la giornata e riprenderanno all'alba di domani. 🔗 Leggi su Today.it
Dramma Maldive: ricerche sospese per maltempo, il primo corpo recuperato è di Gianluca Benedetti
Sullo stesso argomento
"Ad alto rischio" l'operazione di recupero dei sub: trovato il corpo di Gianluca Benedetti. Ricerche interrotte per il maltempoE’ di Gianluca Benedetti - a quanto ai apprende - il primo corpo recuperato ieri alle Maldive dopo la tragica immersione dei sub italiani.
Maldive, italiani morti nella grotta: il primo corpo trovato è di Gianluca BenedettiIniziato il recupero dei corpi dei 5 subacquei italiani morti alle Maldive durante un'immersione.
Il primo corpo recuperato ieri alle Maldive dopo la tragica immersione dei sub italiani sarebbe quello del padovano Gianluca Benedetti. Lo riferisce una fonte locale a Malè al telefono con l'ANSA, correggendo le prime notizie che avevano indicato l'identifica x.com
Il primo corpo recuperato ieri alle Maldive dopo la tragica immersione dei sub italiani sarebbe quello del padovano Gianluca Benedetti. Lo riferisce una fonte locale a Malè al telefono con l'ANSA, correggendo le prime notizie che avevano indicato l'identifica facebook
Gianluca Benedetti, suo il corpo recuperato alle Maldive. Sulla barca anche Stefano Vanin: Il prof trevigiano è provato ma sta benePADOVA - È di Gianluca Benedetti il corpo recuperato ieri e successivamente identificato. Il 44enne padovano è rimasto vittima della ... msn.com
Tragedia alle Maldive: recuperato il corpo di uno degli italianiRecuperato il primo corpo di uno dei cinque italiani morti alle Maldive durante un'immersione subacquea: è di Gianluca Benedetti. newsmondo.it