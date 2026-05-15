Maldive recuperato il corpo di Gianluca Benedetti | Ricerche ad alto rischio Un ambiente della grotta non è stato raggiunto

Da today.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle Maldive è stato recuperato il corpo di uno dei cinque italiani morti durante un’immersione in una grotta dell’atollo di Vaavu. Le operazioni di ricerca sono state condotte in un ambiente impegnativo e ad alto rischio, e finora è stato possibile rintracciare solo il primo corpo. Non è stato ancora raggiunto un settore della grotta, dove si sospetta possa trovarsi un altro dei corpi. Le autorità continuano le ricerche, senza ulteriori dettagli disponibili al momento.

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È di Gianluca Benedetti il primo corpo recuperato alle Maldive fra quelli dei cinque italiani morti durante un'immersione in una grotta dell'atollo di Vaavu. Le operazioni di ricerca per localizzare le altre quattro vittime sono state sospese per la giornata e riprenderanno all'alba di domani. 🔗 Leggi su Today.it

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Dramma Maldive: ricerche sospese per maltempo, il primo corpo recuperato è di Gianluca Benedetti

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