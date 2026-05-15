Maldive recuperato il corpo di Gianluca Benedetti | Ricerche ad alto rischio Un ambiente della grotta non è stato raggiunto

Alle Maldive è stato recuperato il corpo di uno dei cinque italiani morti durante un’immersione in una grotta dell’atollo di Vaavu. Le operazioni di ricerca sono state condotte in un ambiente impegnativo e ad alto rischio, e finora è stato possibile rintracciare solo il primo corpo. Non è stato ancora raggiunto un settore della grotta, dove si sospetta possa trovarsi un altro dei corpi. Le autorità continuano le ricerche, senza ulteriori dettagli disponibili al momento.

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