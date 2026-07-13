Il governo italiano ha condannato le minacce provenienti dall’Iran nei confronti del premier. Tuttavia, le opposizioni, tra cui le leader di partito, non hanno commentato l’episodio. La questione riguarda la presunta “lista nera” di Teheran, che avrebbe incluso il nome del premier. Le dichiarazioni di alcuni esponenti politici criticano il silenzio delle forze di opposizione, definendolo vergognoso e accusandole di essere anti-italiane. La posizione del governo rimane ferma sulla condanna dell’evento.

Meloni nella “lista nera” di Teheran: il governo compatto, ma le opposizioni, coin Schlein e conte che si contendono lo scettro del comando, restano vergognosamente in silenzio. riavvolgiamo il nastro allora, e torniamo al casus belli e alle reazioni registrate, e mancate. Una provocazione macabra e inaccettabile che scuote la diplomazia internazionale e colpisce direttamente l’Italia. Il quotidiano iraniano Hamshahri pubblica una scioccante “lista nera” dei leader mondiali destinati alla vendetta del regime teocratico, ritraendoli con l’uniforme arancione dei detenuti. Meloni nella “lista nera” di Teheran, Schlein e Conte silenti. Augusta Montaruli li smaschera. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Premier sotto attacco, Montaruli spiana Schlein e Conte sul vergognoso silenzio: «Sinistra anti-italiana, silente sulle minacce dell’Iran a Meloni»

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