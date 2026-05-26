Il voto nelle città di Venezia e Reggio Calabria ha confermato il fallimento della coalizione composta da Pd, M5s e altri. Le candidate del campo largo hanno ottenuto risultati deludenti, evidenziando difficoltà nel conquistare consensi. Le elezioni hanno mostrato come il fronte politico non sia riuscito a ottenere successi significativi, segnando un passo indietro rispetto alle aspettative. Nessuna delle figure coinvolte ha raggiunto risultati positivi nelle rispettive consultazioni.

Che figuraccia per il campo largo. Le Comunali, in particolare l'esito del voto a Venezia e Reggio Calabria, ha confermato l'ennesimo flop della coalizione formata da Pd, M5s e chi più ne ha più ne metta. Se ne discute anche a Otto e Mezzo nella puntata andata in onda lunedì 25 maggio su La7. Qui Lilli Gruber, di certo non simpatizzante per il centrodestra, ci va tutt'altro che leggera: "Le opposizioni non ne azzeccano una, anche in questo frangente non ne hanno azzeccata una. Perché? Che cosa sbagliano in particolare Giuseppe Conte ed Elly Schlein? Perché dovevano capitalizzare la vittoria del no al referendum costituzionale.". E come lei anche la giornalista Lina Palmerini: "Da una parte è vero che un test che riguarda le città è un test che non ha una valenza politica, ma è molto legata alle dinamiche della città, alle candidature. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Lilli Gruber spiana Schlein e Conte: "Non ne azzeccano una"

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