Il Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri di essere i mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. La decisione mette fine alle richieste di condanna avanzate da alcune forze politiche di sinistra, che avevano accusato i due di coinvolgimento. Nel frattempo, nessuna reazione pubblica è arrivata da alcune figure politiche di spicco. La notizia segna la chiusura di un procedimento giudiziario che durava da anni.

È notte fonda per i giustizialisti. Si sbriciola l'ultimo teorema della sinistra contro Berlusconi e Forza Italia: il Tribunale di Firenze archivia l'accusa contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri di essere i mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. È la Caporetto della sinistra forcaiola che negli ultimi 30 anni, sostenuta dai giornali di area come Il Fatto Quotidiano e Repubblica, ha cavalcato la tesi delle toghe su Berlusconi mafioso. Le accuse cadono prima del processo. I giornali delle procure perdono benzina. I leader del campo largo restano muti. Nessuna autocritica. Zero scuse. Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli dribblano l'argomento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni: accuse inesistenti. Silenzio da Schlein e Conte

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