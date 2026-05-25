Un uomo è stato arrestato questa mattina per aver tentato di rapinare un negozio in centro. La polizia è intervenuta dopo la segnalazione di un passante e ha fermato il sospetto poco dopo. Durante l’arresto, sono stati trovati alcuni oggetti utilizzati per il tentativo di furto. Nessuno è rimasto ferito. La vittima ha riconosciuto l’uomo come autore del tentato furto. L’indagato è stato trasferito in commissariato per ulteriori accertamenti.

Inizia questo lunedì affidando ogni tua fatica, impegno e incontro alla luce del Consolatore, per camminare con fiducia sotto la guida di Gesù Risorto. Iniziare questo lunedì alla presenza del Signore è il dono più bello che possiamo farci per orientare l’intera settimana che si apre davanti a noi. Spesso corriamo travolti da mille impegni quotidiani, ma fermarsi anche solo un istante per invocare lo Spirito Santo ha il potere di trasmutare la nostra stanchezza in un autentico atto d’amore. La preghiera di oggi ci invita a sollevare lo sguardo con speranza: non siamo soli ad affrontare le nostre sfide, perché Gesù Risorto cammina costantemente al nostro fianco, pronto a mutare ogni piccola tristezza in una gioia vera e profonda. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 25 maggio: invochiamo lo Spirito Santo

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NOVENA di PENTECOSTE - Secondo Giorno: Spirito celeste donatore | Invocazione allo Spirito Santo

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