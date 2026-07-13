Una donna di 54 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata per circa cento metri in alta quota, nel Passo di Verrobbio in Valtellina. L’incidente si è verificato ieri durante una giornata segnata da numerosi incidenti in montagna nella zona. La donna, proveniente dalla Val Brembana, è stata soccorsa dai soccorritori e trasportata in ospedale. La sua condizione è considerata grave.

Giornata di incidenti in montagna, quella di ieri, in Valtellina. Il più grave è avvenuto a Brema dove una donna della Val Brembana è precipitata in alta quota nella zona del Passo di Verrobbio. Qui l’allarme è stato lanciato alle 14.44 da un uomo di Olmo al Brembo, in Val Brembana, uscito al mattino con la propria compagna per un’escursione sulle Alpi Orobie. Sulla via di rientro dall’escursione, la sua compagna, una donna di 54 anni, mentre si trovava in cresta, è scivolata ed ha compiuto un volo di un centinaio di metri. Sul posto si sono precipitati i soccorritori di EliBergamo e in piazzola, pronti a partire, anche i tecnici del soccorso alpino civile della Val Brembana e i militari della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Precipita per cento metri. Gravissima donna di 54 anni

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