Val Qualido precipita per 10 metri durante arrampicata in quota | ferita donna di 30 anni

Notizia in breve

Una donna di 30 anni è caduta da circa 10 metri durante un’uscita di arrampicata in quota. L’incidente si è verificato questa mattina intorno alle 9 in provincia di Sondrio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato la ferita in codice rosso all’ospedale. La donna ha riportato trauma e fratture ed è stata stabilizzata prima del trasferimento. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente.