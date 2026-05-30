Val Qualido precipita per 10 metri durante arrampicata in quota | ferita donna di 30 anni
Una donna di 30 anni è caduta da circa 10 metri durante un’uscita di arrampicata in quota. L’incidente si è verificato questa mattina intorno alle 9 in provincia di Sondrio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato la ferita in codice rosso all’ospedale. La donna ha riportato trauma e fratture ed è stata stabilizzata prima del trasferimento. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente.
Val Masino (Sondrio) – Attimi di paura oggi in provincia di Sondrio per un incidente in quota avvenuto oggi, sabato 30 maggio, intorno alle 9. L’allarme è scattato in Val Qualido, molto nota nel mondo dell’arrampicata per la parete del Qualido. A rimanere ferita è stata proprio un’arrampicatrice, caduta per una decina di metri mentre stava scalando, a 1.950 metri di quota. I soccorsi. La ferita è una donna di 30 anni. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) che l'ha recuperata e trasportata in ospedale in codice giallo. Pronti anche due tecnici del Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico lombardo per dare supporto alle operazioni di recupero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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