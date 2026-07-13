Un'escursionista di 54 anni è caduta da circa cento metri in una zona tra le Orobie, tra il Passo del Verrobbio e il Passo San Marco, nel pomeriggio di oggi. L'incidente si è verificato mentre si trovava in cresta tra le province di Bergamo e Sondrio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la donna in condizioni gravissime.

Grave incidente in montagna nel pomeriggio di oggi sulle Alpi Orobie, al confine tra le province di Bergamo e Sondrio. Una escursionista di 54 anni è precipitata per circa cento metri mentre si trovava in cresta tra il Passo del Verrobbio, nel territorio comunale di Bema, e il Passo San Marco. La donna ha riportato un grave politrauma ed è stata trasportata in condizioni critiche all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'allarme è stato lanciato alle 14.44 dal compagno della donna, un uomo residente a Olmo al Brembo, con cui era uscita in mattinata per un'escursione. Secondo una prima ricostruzione, durante il rientro la 54enne è scivolata mentre percorreva un tratto in cresta, precipitando lungo il versante per un centinaio di metri. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Escursionista precipita per cento metri sulle Orobie tra Bergamo e Sondrio: è gravissima

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