Sette persone sono state denunciate durante i controlli dei carabinieri nelle vie di Pozzuoli. I servizi di verifica, effettuati con controlli a tappeto, sono proseguiti senza sosta nella zona. Le forze dell’ordine hanno intensificato le ispezioni per verificare il rispetto delle normative e individuare eventuali irregolarità. Non sono stati comunicati dettagli specifici sui motivi delle denunce o sui comportamenti contestati.

Pozzuoli: controlli serrati da parte dei carabinieri. 7 persone denunciate Proseguono i servizi di controllo a ampio raggio da parte dei carabinieri. A passare al setaccio sono le vie di Pozzuoli. Nel bilancio sono state identificate 68 persone, 30 veicoli controllati e 30 contravvenzioni al codice della strada elevate. Sono 13 le persone segnalate alla . L'articolo Pozzuoli: controlli serrati da parte dei carabinieri. 7 persone denunciate Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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