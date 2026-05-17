Colleferro e hinterland Weekend di intensi controlli straordinari da parte dei Carabinieri 4 persone denunciate e 2 segnalate alla Prefettura

Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno effettuato numerosi controlli straordinari nella zona di Colleferro e dei comuni limitrofi. Durante le operazioni, sono state denunciate quattro persone e due sono state segnalate alla Prefettura. Le attività hanno coinvolto diverse pattuglie e hanno riguardato vari aspetti, tra cui il rispetto delle norme di legge e il controllo del territorio. Le operazioni sono state finalizzate a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

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Il bilancio è di 4 persone denunciate alla Procura della Repubblica di Velletri e 2 segnalate alla Prefettura di Roma per uso personale di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di sabato, a Valmontone, i Carabinieri della locale Stazione, in collaborazione con il personale qualificato della vigilanza privata del Centro Commerciale Outlet, hanno denunciato per ricettazione una donna di 31 anni trovata in possesso di capi di abbigliamento del valore complessivo di circa 900 euro, per i quali non ha saputo fornire alcuna giustificazione. La merce è stata interamente sequestrata. Poco dopo, i militari della Stazione di Labico hanno fermato un 41enne alla guida di un motociclo privo di targa e sprovvisto di copertura assicurativa. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro e hinterland. Weekend di intensi controlli straordinari da parte dei Carabinieri. 4 persone denunciate e 2 segnalate alla Prefettura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Controlli straordinari dei carabinieri della Compagnia di Meldola, quattro persone denunciate e una segnalataNel corso del servizio effettuato, sono state svolte verifiche, con la collaborazione del Nucleo Cinofili Carabinieri di Bologna, anche presso un... Colleferro. Weekend del 25 Aprile, controlli straordinari dei Carabinieri. Un arresto, denunce e patenti ritirateCronache Cittadine COLLEFERRO – Proseguono senza soluzione di continuità i servizi straordinari di controllo del territorio eseguiti dai Carabinieri...