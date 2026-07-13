Potere assoluto | tutto quello che c’è da sapere sul film

Potere assoluto: trama, cast e streaming del film in onda su Rete 4. Questa sera, lunedì 13 luglio 2026, va in onda in prima serata su Rete 4 alle 21.25 Potere assoluto, film del 1997 per la regia di Clint Eastwood e basato sul romanzo omonimo di David Baldacci. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il film racconta la storia di Luther Whitney, un professionista del furto prossimo al ritiro. Prima di abbandonare il mestiere, però, Luther si prefigge un ultimo grande colpo. Pronto a chiudere la carriera in bellezza, non potrà però prevedere che la padrona di casa abbia rinunciato all’ultimo momento a partire per il week-end insieme al marito; ma, soprattutto, non potrà prevedere che questa riceva in casa il suo amante, e che questo sia il Presidente degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Piccolo spoiler: nessuno ha paura di loro. Al massimo di ride di persone che,pur di recuperare quello che non sono riuscite a prendere più donazioni da citrulli, ora credono di potere superare lo zero assoluto e prendere una poltrona in parlamento. x.com

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