Attacco al potere | tutto quello che c’è da sapere sul film

Attacco al potere: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, lunedì 4 maggio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Attacco al potere, film del 2013 diretto da Antoine Fuqua con protagonista Gerard Butler. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Alla Vigilia di Natale, in un incidente d’auto, la first lady degli USA perde la vita insieme a quattro uomini della sicurezza. Mike Banning, uno degli agenti facenti parte della scorta viene sollevato dal suo incarico per aver prestato soccorso unicamente al presidente e non alla first lady. Diciotto mesi dopo, l’ex agente si ritrova a lavorare dietro una scrivania del Ministero del Tesoro, senza però mai abituarsi al nuovo e semplice stile di vita.🔗 Leggi su Tpi.it

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Full:Abandoned by His Wife for Her First Love, He Met His True Soulmate Eventually#drama

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