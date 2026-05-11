Attacco al potere 2 | tutto quello che c’è da sapere sul film

Attacco al potere 2: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, lunedì 11 maggio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Attacco al potere 2, film del 2016 diretto da Babak Najafi. La pellicola, con protagonisti Gerard Butler, Morgan Freeman e Aaron Eckhart, è il sequel di Attacco al potere – Olympus Has Fallen del 2013. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Gli Stati Uniti d’America si sono ripresi dal precedente attacco nord coreano e vivono un periodo di pace. Mike Banning sta affrontando un periodo molto particolare visto che sta per diventare padre. Nel frattempo il Primo Ministro britannico James Wilson muore in circostanze misteriose e il nuovo governo predispone il suo funerale alla Cattedrale di St.🔗 Leggi su Tpi.it

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