Portico trionfo di sapori | festa tra i tavoli con gli chef dal mondo

Oltre mille persone hanno partecipato alle quattro giornate della 16ª edizione del Festival internazionale di Portico e San Benedetto, con un grande afflusso di visitatori tra i tavoli e gli stand. Durante l'evento, chef provenienti da diversi paesi hanno preparato piatti tradizionali e innovativi, attirando l’attenzione del pubblico. La manifestazione si è svolta tra musica, degustazioni e incontri culinari, creando un’atmosfera vivace e multiculturale.

Portico e San Benedetto, 13 luglio 2026 – Oltre mille visitatori hanno animato le quattro giornate della 16ª edizione del Festival internazionale di cucina ‘ Chef sotto il Portico ’, svoltasi a Portico da giovedì sera fino a ieri a pranzo, organizzata nel paese di Dante e Beatrice dal ristorante Al Vecchio Convento in collaborazione con la Pro loco e il patrocinio del Comune. “Le due serate di gala su prenotazione fino a un massimo di 70 persone ognuna – racconta Matteo Cameli, direttore di cucina della manifestazione e chef del Vecchio Convento – sono andate benissimo, registrando il tutto esaurito. Anzi, abbiamo dovuto dire di no, in ognuna delle due serate, a oltre 50 persone che hanno telefonato da tutta la Romagna e anche da oltre”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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