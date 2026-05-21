Arona sapori dal mondo e musica con la Festa dei Popoli
Sabato 23 maggio, il piazzale Camilla Ravera di Arona si anima con la Festa dei Popoli, un evento organizzato dal gruppo Artigiani di Pace. L'iniziativa prevede momenti di confronto tra diverse culture, accompagnati da musica dal vivo e stand gastronomici che propongono sapori provenienti da tutto il mondo. L’obiettivo è creare uno spazio di incontro e integrazione tra le diverse comunità presenti in zona, attraverso testimonianze e attività che coinvolgono i partecipanti.
Sabato 23 maggio piazzale Camilla Ravera ad Arona ospita la Festa dei Popoli, un'iniziativa promossa dal gruppo Artigiani di Pace per favorire il confronto e l'integrazione attraverso testimonianze, musica e gastronomia.Il programma della giornataLa manifestazione prenderà il via nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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