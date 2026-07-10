A Portico, gli chef propongono piatti che combinano sapori tradizionali e innovativi. Tra le proposte, pasta corta con ragù di cortile, accompagnata da kimchi di carote, riduzione di cipolle e clorofilla di sedano. Il menu include anche altri piatti che uniscono ingredienti fermentati e verdure fresche, offrendo un’esperienza culinaria variegata. Le preparazioni evidenziano l’uso di tecniche di fermentazione e ingredienti di stagione, senza l’aggiunta di aromi artificiali.

Pasta corta con ragù di cortile, kimchi (verdure fermentate) di carote, riduzione di cipolle e clorofilla di sedano. Ecco un primo piatto dei fratelli Matteo e Maxi Cameli, chef del ristorante Al Vecchio Convento di Portico, a disposizione degli affezionati clienti del Festival internazionale di cucina ‘Chef Sotto il Portico’, che domani sera raggiungerà il culmine della 16ª edizione in piazza a Portico. L’evento – organizzato dal ristorante Al Vecchio Convento, in collaborazione con la Pro loco e il patrocinio del Comune – è animato da 12 chef arrivati da tutto il mondo, che saranno protagonisti tra street food gourmet e piatti della tradizione locale rivisitati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Profumi e sapori a Portico. Le proposte degli chef

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