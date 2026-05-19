Così si brucia il futuro della Sicilia | la Cisl lancia l’allarme dopo il report sui minori fragili di Messina Palermo e Catania

Da messinatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rapporto di Save the Children evidenzia le condizioni dei minori fragili nelle periferie di Messina, Palermo e Catania, mettendo in luce situazioni di difficoltà e vulnerabilità. In seguito alla pubblicazione dello studio, il sindacato ha espresso preoccupazione, sottolineando come queste aree siano a rischio di compromettere il futuro della regione. L’indagine si concentra sulle criticità sociali e sulle condizioni di vita di bambini e adolescenti nelle zone più periferiche delle città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il report di Save the Children sulle periferie fragili delle città metropolitane siciliane accende anche la reazione del sindacato. Dopo i dati che raccontano una Sicilia, Messina compresa, segnata da povertà educativa, dispersione scolastica e giovani esclusi da studio e lavoro, la Cisl Sicilia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

A Catania record di minori accusati di mafia: il report di Save the Children fotografia dell'emergenza in SiciliaIn Sicilia è in calo il numero dei minori segnalati per rapina e associazione per delinquere, ma preoccupa l’incidenza per associazione di tipo...

Rapporto Save the Children, Cisl: "Oltre 24 mila minori rischiano di non avere futuro in Sicilia"“Oltre 24 mila minori prigionieri del disagio sociale, dell'abbandono scolastico e della povertà assoluta nelle aree più fragili di Palermo, Catania...

Mentre il mondo brucia, la Puglia vivacchia tra debiti e buvetteAvrete letto: il 31% delle famiglie pugliesi ha un mutuo attivo, il 14% ha già saltato il pagamento di una rata e l’11% rischia di farlo. Il 29% di queste famiglie ha acceso mutui per comperare beni ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Senza un progetto si brucia tuttoCambiare così tanto martedì non è stata decisamente una buona idea. Si è chiesto troppo alla squadra. La pesante sconfitta di Mantova è palesamente figlia della confusione apportata dai nuovi schemi ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web