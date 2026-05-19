Così si brucia il futuro della Sicilia | la Cisl lancia l’allarme dopo il report sui minori fragili di Messina Palermo e Catania

Un rapporto di Save the Children evidenzia le condizioni dei minori fragili nelle periferie di Messina, Palermo e Catania, mettendo in luce situazioni di difficoltà e vulnerabilità. In seguito alla pubblicazione dello studio, il sindacato ha espresso preoccupazione, sottolineando come queste aree siano a rischio di compromettere il futuro della regione. L’indagine si concentra sulle criticità sociali e sulle condizioni di vita di bambini e adolescenti nelle zone più periferiche delle città.

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