Così si brucia il futuro della Sicilia | la Cisl lancia l’allarme dopo il report sui minori fragili di Messina Palermo e Catania
Un rapporto di Save the Children evidenzia le condizioni dei minori fragili nelle periferie di Messina, Palermo e Catania, mettendo in luce situazioni di difficoltà e vulnerabilità. In seguito alla pubblicazione dello studio, il sindacato ha espresso preoccupazione, sottolineando come queste aree siano a rischio di compromettere il futuro della regione. L’indagine si concentra sulle criticità sociali e sulle condizioni di vita di bambini e adolescenti nelle zone più periferiche delle città.
Il report di Save the Children sulle periferie fragili delle città metropolitane siciliane accende anche la reazione del sindacato. Dopo i dati che raccontano una Sicilia, Messina compresa, segnata da povertà educativa, dispersione scolastica e giovani esclusi da studio e lavoro, la Cisl Sicilia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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