Ferrovie proseguono i lavori di raddoppio tra Palermo Catania e Messina

Ogni giorno sono attivi circa 1.300 cantieri lungo la rete ferroviaria, coinvolgendo lavori di raddoppio tra Palermo, Catania e Messina, oltre a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e aggiornamenti tecnologici. Per il 2025, gli investimenti previsti ammontano a circa 11,6 miliardi di euro. Questi interventi riguardano diverse aree e sono finalizzati a migliorare la rete e la qualità dei servizi ferroviari.

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