Ferrovie proseguono i lavori di raddoppio tra Palermo Catania e Messina
Ogni giorno sono attivi circa 1.300 cantieri lungo la rete ferroviaria, coinvolgendo lavori di raddoppio tra Palermo, Catania e Messina, oltre a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e aggiornamenti tecnologici. Per il 2025, gli investimenti previsti ammontano a circa 11,6 miliardi di euro. Questi interventi riguardano diverse aree e sono finalizzati a migliorare la rete e la qualità dei servizi ferroviari.
Sono 1.300 i cantieri attivi ogni giorno sulla rete ferroviaria, tra grandi opere, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e aggiornamenti tecnologici, per un totale di 11,6 miliardi di euro di investimenti nel 2025.Questi sono tra i principali numeri illustrati ieri.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Vianini Lavori - Nodo di Catania
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