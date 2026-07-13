Poliziotto difende un commerciante e viene picchiato a Lavinio I sindacati | Chi aggredisce un agente non può tornare subito libero

Notizia in breve

Un agente di polizia intervenuto a Lavinio, vicino ad Anzio, per difendere un commerciante, è stato poi picchiato. L’episodio è avvenuto mentre l’agente tentava di calmare una lite in un mini market in via di Valle Schioia. I sindacati chiedono che chi aggredisce un ufficiale venga trattenuto in carcere e non possa tornare subito libero. L’agente ha riportato ferite e ha ricevuto assistenza medica. La polizia sta indagando sull’accaduto.