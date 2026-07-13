Poliziotto difende un commerciante e viene picchiato a Lavinio I sindacati | Chi aggredisce un agente non può tornare subito libero
Un agente di polizia intervenuto a Lavinio, vicino ad Anzio, per difendere un commerciante, è stato poi picchiato. L’episodio è avvenuto mentre l’agente tentava di calmare una lite in un mini market in via di Valle Schioia. I sindacati chiedono che chi aggredisce un ufficiale venga trattenuto in carcere e non possa tornare subito libero. L’agente ha riportato ferite e ha ricevuto assistenza medica. La polizia sta indagando sull’accaduto.
Un agente di polizia interviene a Lavinio, vicino ad Anzio, in difesa di un commerciante. titolare di un mini market in via di Valle Schioia, vicino alla stazione ferroviaria, vittima di un tentativo di estorsione da parte di un cittadino pachistano clandestino, e quest'ultimo colpisce l'operatore al volto con una testata, provocandogli la frattura del setto nasale. Dopo esserestato arrestato, il giudice ha rimesso in libertà l'immigrato irregolare disponendo per lui l'obbligo di dimora. Un provvedimento che ha fatto infuriare i sindacati di categoria. Secondo Fabio Conestà, segretario generale del Mosap, il Movimento sindacale autonomo di polizia, «quanto accaduto ad Anzio è l'ennesima dimostrazione di una deriva ormai insostenibile. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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