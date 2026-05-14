Theo Hernandez può tornare in Serie A? Occhio alla Juve e al Milan a chi altro può far comodo
Il difensore francese potrebbe lasciare il club attuale e tornare in Italia, con interesse di alcune delle principali squadre del campionato. La Juventus e il Milan sono tra le società che hanno mostrato attenzione alla possibilità di ingaggiarlo, ma potrebbero esserci anche altre squadre interessate. La sua situazione contrattuale e le offerte ricevute saranno decisive per definire il suo futuro nel calcio italiano. La trattativa resta aperta e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.
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Temi più discussi: E' STORIA: LA VERITÀ DI THEO - CROLLA TUTTO! (7rPwFpmAlE); Théo Hernandez — Al-Hilal: Difensore, Profilo e Notizie; Luciano Moggi: Per tornare a vincere, al Milan devono finire le guerre; Gazzetta - Milan, su Leao spunta l'Al Hilal di Theo Hernandez e Simone Inzaghi.
Tira aria di addio tra il Milan e Rafa Leao. Il Corriere dello Sport scrive che l'attaccante portoghese è nel mirino del club arabo dell'Al-Hilal allenato dall'ex interista Simone Inzaghi, dove gioca l'ex rossonero Theo Hernandez. facebook
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