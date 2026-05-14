Theo Hernandez può tornare in Serie A? Occhio alla Juve e al Milan a chi altro può far comodo

Il difensore francese potrebbe lasciare il club attuale e tornare in Italia, con interesse di alcune delle principali squadre del campionato. La Juventus e il Milan sono tra le società che hanno mostrato attenzione alla possibilità di ingaggiarlo, ma potrebbero esserci anche altre squadre interessate. La sua situazione contrattuale e le offerte ricevute saranno decisive per definire il suo futuro nel calcio italiano. La trattativa resta aperta e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

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