Lavinio testata al poliziotto | era intervenuto per sedare una lite

Un poliziotto è stato aggredito durante un intervento a Lavinio, davanti a un minimarket di via di Valle Schioia. L’agente, intervenuto per sedare una lite, ha riportato la frattura del setto nasale e una prognosi di trenta giorni. È previsto un intervento chirurgico.

Anzio, 13 luglio 2026 – Un poliziotto è stato brutalmente aggredito durante un intervento a Lavinio, davanti a un minimarket di via di Valle Schioia. L’agente ha riportato la frattura del setto nasale, una prognosi di trenta giorni e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Sull’episodio sono intervenuti il Mosap, Movimento Sindacale Autonomo di Polizia, e il Coisp, che chiedono una risposta giudiziaria più incisiva nei confronti di chi commette violenze contro gli appartenenti alle forze dell’ordine. Poliziotto aggredito a Lavinio durante un intervento. Secondo quanto ricostruito dal Coisp, venerdì pomeriggio un uomo di 45 anni, di nazionalità pakistana e irregolare sul territorio italiano, avrebbe tentato di estorcere denaro al titolare dell’attività commerciale. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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