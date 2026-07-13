Si è scatenata una polemica riguardo ai costi di sicurezza legati alla scorta del mega-yacht dell’ambasciatore americano. Durante il viaggio lungo le coste italiane, l’ambasciatore ha partecipato alle celebrazioni per il 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti. La presenza del grande yacht ha attirato l’attenzione, mentre si discute sui costi sostenuti per garantire la protezione durante l’evento.

È polemica sui costi per la sicurezza del Coastal diplomacy Italy, il viaggio lungo le coste italiane dell’ambasciatore americano in Italia Tilman Fertitta per celebrare i 250 anni dell’indipendenza americana. «L’Italia non può diventare la scorta gratuita del megayacht privato dell’ambasciatore degli Stati Uniti» dice il deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, annunciando un’interrogazione parlamentare. L’idea di Fertitta (nato in Texas ma di origini siciliane) è di girare 13 regioni sul suo yacht Boardwalk incontrando politici locali, imprenditori e rappresentanti militari con l’obiettivo di consolidare i rapporti fra Stati Uniti e Italia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Polemica sulla scorta al mega-yacht dell’ambasciatore Usa

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