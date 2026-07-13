Bonelli interrogazione sulla scorta al megayacht dell’ambasciatore Usa

Un deputato ha annunciato un’interrogazione sulla scorta di un megayacht appartenente a un ambasciatore degli Stati Uniti. La richiesta riguarda le rotte e le modalità di scorta del natante, che sarebbe passato da Civitavecchia, Napoli, Vibo Marina e Palermo. La notizia è stata resa pubblica dal parlamentare di un partito ecologista, che ha evidenziato l’itinerario seguito dal veliero.

Lo annuncia il deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, evidenziando che “da Civitavecchia a Napoli, Vibo Marina, Palermo, Cefalù, Gallipoli e Bari, fino alle tappe annunciate di Venezia, Trieste, Genova e Sardegna, lo yacht è accompagnato e sorvegliato da unità navali della Guardia di finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera, elicotteri e personale delle forze di polizia italiane”. “Non è una semplice assistenza, ma un imponente dispositivo di sicurezza e polizia marittima”. Le ordinanze delle Questure precisano inoltre che l’ambasciatore è destinatario di una misura di protezione corrispondente... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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