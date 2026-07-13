Più scelta agli elettori senza cedere il controllo delle liste La mediazione sulla legge elettorale

Più che sul ritorno delle preferenze, la partita che si sta giocando nel centrodestra riguarda la redistribuzione del potere nella selezione della futura classe parlamentare. È questo il vero terreno della trattativa sulla riforma della legge elettorale ed è anche la ragione per cui il compromesso appare ormai più vicino di quanto non sembri. L’emendamento presentato da Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Udc ha contribuito a riaprire un negoziato che, fino a pochi giorni fa, sembrava essersi impantanato. Il clima resta improntato alla prudenza, ma nella maggioranza prevale la convinzione che una sintesi possa essere raggiunta in tempi relativamente brevi, a condizione che nessuno chieda di riscrivere gli equilibri sui quali si fonda oggi il rapporto tra i partiti della coalizione. 🔗 Leggi su Formiche.net

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The Greens Surge in Gorton - And Labours Having a Meltdown

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Temi più discussi: Sondaggio: Vannacci cresce tra gli elettori con il reddito più basso. Più della metà dei suoi sostenitori apprezza il governo; Perché le preferenze non torneranno; Benedette preferenze, le catto-dem sfidano Schlein: Ridare agli elettori il diritto di scegliere; Legge elettorale, il centrodestra tratta ancora: preferenze, fuorisede e voto estero diventano il nuovo terreno di scontro.

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