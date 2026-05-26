Legge elettorale via alle trattative nella maggioranza Ma la mediazione sulle preferenze non si sblocca
Le trattative sulla legge elettorale sono in corso all’interno della maggioranza, che sta cercando di accelerare le modifiche, ma il testo-bis non è ancora stato finalizzato. La discussione riguarda anche la questione delle preferenze, sulla quale non si è ancora raggiunto un accordo.
La maggioranza accelera sulle modifiche alla nuova legge elettorale, ma il testo-bis non è ancora chiuso. Da questa mattina, prima dell’avvio della discussione generale in commissione Affari costituzionali alla Camera, sono in corso i contatti tra gli sherpa del centrodestra proprio per mettere a punto i correttivi alla proposta Bignami. Il nuovo testo che risponderebbe ad alcuni dei dubbi sollevati dai costituzionalisti durante le audizioni, potrebbe arrivare già domani, qualcuno in maggioranza scommette su giovedì. Ma il nodo più delicato resta quello delle preferenze, che piacciono a Fratelli d’Italia ma incontrano le resistenze della Lega e sopratutto di Forza Italia. 🔗 Leggi su Open.online
Pronto il testo della legge elettorale: ecco come sarà
Notizie e thread social correlati
Legge elettorale, corsa per il sì entro l’estate. Ma i costituzionalisti si dividono sul premio di maggioranzaLa discussione sulla nuova legge elettorale si intensifica mentre si punta a ottenere il via libera entro l’estate.
Maggioranza a pezzi sulla legge elettorale. Vogliono cambiarla, ma non sanno comeLa maggioranza si trova in difficoltà sulla legge elettorale, con divisioni tra i diversi schieramenti che rendono difficile trovare un accordo.
Temi più discussi: L’anomalia elettorale italiana: trent’anni di riforme e paradossi; Legge elettorale, cambia il premio. Scontro FdI-FI sulle preferenze; Legge elettorale, a chi serve?; Elezioni amministrative 24 e 25 maggio 2026: Voto per i cittadini dell'Unione Europea residenti a Segrate.
Nessuna legge elettorale garantisce stabilità, nonostante i nostri sforzi per cercarla Di @peraltro linkiesta.it/2026/05/legge-… via @Linkiesta x.com
Dalla vittoria di Venezia al blitz estivo sulle regole del gioco: il piano di Meloni sulla legge elettoraleLa presidente del Consiglio vuole mandare in soffitta il Rosatellum e aumentare le sue chance di permanenza a Palazzo Chigi ... today.it
ELEZIONI COMUNALI DEL 24 E 25 MAGGIO 2026 - RITIRO TESSERE ELETTORALI - ORARI DI APERTURA UFFICIO ELETTORALE COMUNE DI MATTINATA SETTORE 1- SERVIZIO ELETTORALE (VIA SAN MARINO) IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO EL facebook
Legge elettorale, la maggioranza punta al primo sì entro luglio: cosa sappiamoL'obiettivo a cui continua a puntare il centrodestra per definire il nuovo sistema di voto in vista delle elezioni politiche è di ottenere un primo via libera entro la pausa estiva. Sul testo, ora all ... tg24.sky.it