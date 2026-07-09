Non si è ancora trovato un accordo sulla legge elettorale riguardo alle preferenze. Fratelli d’Italia continuerà a proporre emendamenti in merito, secondo quanto dichiarato dal presidente del Senato. Ha aggiunto che discuteranno con gli alleati prima di presentare eventuali modifiche. La questione delle preferenze rimane aperta, senza che siano stati fatti passi concreti verso una soluzione definitiva.

Fratelli d’Italia le tenterà tutte per provare a portare a casa le preferenze. “Io credo che alla fine Fratelli d’Italia” presenterà l’emendamento “dopo averne discusso giustamente con gli alleati”, dice il presidente del Senato Ignazio La Russa. E, secondo quanto viene spiegato dai meloniani, il tentativo, che andrà avanti fino all’ultimo momento utile, è quello di provare a trovare una formula a prova di voto segreto e che possa, quindi, effettivamente avere chance di passare in Aula. Dalle parti di Forza Italia si ribadiscono i dubbi. E restano le perplessità della Lega anche se secondo qualcuno il partito di Matteo Salvini potrebbe decidere alla fine di non mettersi del tutto di traverso contando sulla quasi certa bocciatura nel voto segreto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Stallo sulla legge elettorale, resta il nodo delle preferenze

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Legge elettorale, sul nodo delle preferenze è stallo nella maggioranzaNella maggioranza si registra un blocco sulla riforma della legge elettorale, con due ore di incontro tra i rappresentanti dei partiti senza...

Slitta l'esame della legge elettorale. Resta il nodo delle preferenzeL'esame della legge elettorale in Aula alla Camera è stato rinviato al 14 luglio.

Temi più discussi: Legge elettorale, sul nodo delle preferenze è stallo nella maggioranza; Legge elettorale, è stallo nella maggioranza: il braccio di ferro sulle preferenze e la possibilità che il voto venga rinviato; L’azzardo sulle preferenze congela la legge elettorale; Usare la Rai come arma elettorale è l'ultima tentazione della politica.

Centrodestra diviso sulla legge elettorale: stallo sulle preferenze, scontro politico su Quirinale pressagency.it/v2/centrodestr… #leggeelettorale - X x.com

Governo, cdx bloccato sulla legge elettorale, slitta il voto alla Camera. Schlein: Meloni vuole il Quirinale, è ossessionata dal potere: news in direttaLe ultime notizie in diretta sul governo Meloni. Centrodestra in stallo sulla legge elettorale. Ieri sera in via della Scrofa la maggioranza si è riunita per discutere, ancora una volta, dei principal ... fanpage.it

Legge elettorale, muro di FI e Lega sulle preferenze: stallo nella maggioranzaStallo nella maggioranza per quanto concerne la legge elettorale e soprattutto le preferenze. Muro di Forza Italia e Lega. newsmondo.it