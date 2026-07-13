Il sindaco di Salerno ha visitato questa mattina il lungomare Trieste, dove sono iniziati i lavori per migliorare l’illuminazione pubblica. L’intervento prevede l’installazione di nuove luci lungo la passeggiata, finalizzata ad aumentare la sicurezza e la visibilità nell’area. I lavori sono stati avviati in collaborazione con le autorità competenti e sono parte di un progetto più ampio di riqualificazione urbana. La durata dell’intervento non è stata ancora comunicata.

Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca ha effettuato questa mattina un sopralluogo sul lungomare Trieste, dove sono partiti i lavori per l’implementazione dell’illuminazione pubblica. Un intervento atteso, che rappresenta il primo step di un programma più ampio volto a rendere le strade della città quanto più visibili e sicure, soprattutto nelle aree maggiormente frequentate da residenti e turisti. Il progetto prevede anche un taglio agli alberi, dove a volte anche la chioma rende meno forte le luci, ma anche l’istallazione di veri e propri fari. Approfittando della visita, il primo cittadino ha fatto il punto sul cronoprogramma degli interventi, ribadendo che l’obiettivo è procedere con ritmo serrato per consegnare alla città un sistema di illuminazione moderno e uniforme. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Più luce sulla sicurezza, il programma di Vincenzo De Luca

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026Cerimonia inaugurale – Cantiere-evento

Notizie e thread social correlati

La ‘manita’ di Vincenzo De Luca: “Più longevo di Stalin (nonostante il Pd)”. Sceriffo o ‘principe dei cacicchi’, è l’highlander di SalernoVincenzo De Luca ha ottenuto la sua quinta elezione a sindaco di Salerno, secondo i primi exit poll delle 15.

De Luca: nuovo piano per Giovi e focus sulla sicurezza urbanaIl sindaco ha annunciato un nuovo piano per l’area di Giovi, con interventi mirati a modificare la viabilità e migliorare la sicurezza urbana.

Si parla di: Vincenzo De Luca accende le luci: riflettori sulla sicurezza.

Vincenzo De Luca accende le luci: riflettori sulla sicurezzaPiù luce, a partire da oggi, quando cominceranno i primi interventi sul lungomare Trieste. Dal dire al fare: uno dei principali e primi obiettivi del sindaco Vincenzo De Luca e uno ... ilmattino.it

Salerno: De Luca contro le baby gang. Ecco il piano per la sicurezza e il decoro urbanoIl sindaco di Salerno Vincenzo De Luca accelera su decoro e sicurezza: giro di vite contro sversamenti abusivi, rovistatori, parcheggiatori illegali e spaccio ... infocilento.it