Vincenzo De Luca ha ottenuto la sua quinta elezione a sindaco di Salerno, secondo i primi exit poll delle 15. Con questa vittoria, si conferma come un protagonista stabile e duraturo nel panorama politico locale, superando anche figure storiche come Stalin in termini di durata. La sua figura viene descritta come quella di un “highlander”, capace di mantenere il potere nel tempo, e sogna di trasformare la città in una meta di lusso come Montecarlo o Copacabana.

Salerno – La “manita” di Vincenzo De Luca si materializza già al primo exit poll delle 15. L’highlander, che sogna di trasformare Salerno nella Montecarlo del Sud o il suo lungomare nella mezzaluna di sabbia dorata di Copacabana, incassa la quinta elezione a sindaco. Non è il plebiscito delle altre volte, ‘solo’ il 58%, ma è un trionfo solido, un apprezzamento convinto per la sua visione di città, considerando che qui del campo largo non c’è neppure l’ombra: Franco Massimo Lanocita, candidato da M5s e Avs, si ferma al 14%, e il Pd non presenta neppure il simbolo nonostante il segretario regionale sia proprio il figlio Piero. https:www.quotidiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La ‘manita’ di Vincenzo De Luca: “Più longevo di Stalin (nonostante il Pd)”. Sceriffo o ‘principe dei cacicchi’, è l’highlander di Salerno

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