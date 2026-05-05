De Luca | nuovo piano per Giovi e focus sulla sicurezza urbana

Il sindaco ha annunciato un nuovo piano per l’area di Giovi, con interventi mirati a modificare la viabilità e migliorare la sicurezza urbana. Tra le novità, è previsto un nuovo svincolo che cambierà il flusso del traffico nella zona. Inoltre, sono state adottate misure specifiche per contrastare lo spaccio che avviene sotto piazza Concordia, includendo controlli più frequenti e interventi di sicurezza pubblica.

? Cosa scoprirai Come cambierà il traffico nella zona di Giovi con il nuovo svincolo?. Quali misure concrete serviranno per fermare lo spaccio sotto piazza Concordia?. Chi finanzierà il collegamento tra l'Umberto I e il Castello Arechi?. Come verranno contrastati i furti nelle case dei rioni collinari?.? In Breve Massimiliano Natella organizza l'incontro elettorale presso il Circolo Juppiter. Progetto campo tennis a Torrione con capitali privati e consolidamento roccia. Nuova funicolare collegherà Umberto I con il Castello Arechi. Sviluppo polo sportivo Brignano nell'area ex D'Agostino e stadio Vestuti. Ieri sera, presso il Circolo Juppiter, Vincenzo De Luca ha presentato un piano urbanistico che punta a collegare Giovi con l’autostrada e la tangenziale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - De Luca: nuovo piano per Giovi e focus sulla sicurezza urbana Notizie correlate Leggi anche: Sicurezza urbana e nuovo piano della Protezione civile Siap dopo il vertice sulla sicurezza: "Serve coordinamento dello Stato sulla sicurezza urbana"“La sicurezza urbana deve restare una funzione coordinata dallo Stato e non può essere affidata a interventi frammentati o esclusivamente locali”. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Piano Casa, De Luca (Cisl): Provvedimenti importanti per emergenza abitativa e sociale; De Luca: Salerno deve diventare la Montecarlo del Sud. Stoccata agli avversari: Dicono bugie; Cateno De Luca appoggia Gentile, La Vardera con Michele Sodano: ad Agrigento è scontro tra ex alleati; Parere secretato e liste, De Luca chiede accesso atti e accusa: Noi per la trasparenza, altri tra minacce e polemiche. L'opera firmata da Egidio Petri, in collaborazione con il fratello Danilo, Luca Villotti, Gianluca Bolognani, Erick Nardon e Moreno Bovo : è lunga tre metri ed è fluorescente - facebook.com facebook Patrizia e Luca, genitori di Matilde, hanno trasformato il loro dolore in impegno e testimonianza. Oggi volontari, sostengono l’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, promuovendo la ricerca scientifica e mantenendo vivo il ricordo della figlia attrav x.com