Centinaia di ricette dubbie per Fentanyl e oppioidi per 44mila euro | blitz dei carabinieri del Nas

I carabinieri del Nas hanno sequestrato circa 44 mila euro in ricette sospette per Fentanyl e oppioidi, individuando centinaia di moduli dubbi. Un impiegato di un ente sanitario è agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta per furto, falsità materiale, corruzione e truffa. Altre tre persone sono state sottoposte all'obbligo di dimora nel loro comune di residenza. L'indagine riguarda presunte irregolarità nelle prescrizioni di farmaci oppioidi.

Un impiegato dell'Estar ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta per furto, falsità materiale, corruzione e truffa. Altre tre persone hanno l'obbligo di dimora nel comune di residenza. I carabinieri del Nas, coordinati dalla Procura di Pistoia, in collaborazione con gli ispettori dell'Asl, hanno iniziato a lavorare su questa vicenda nel 2025 quando durante un controllo nel Pistoiese hanno scoperto alcune anomalie in alcune farmacie. In particolar modo hanno appurato che alcune ricette erano state timbrate con dei "punzoni" medici rubati all'ospedale di Pescia e che erano destinati a clienti inesistenti con un vero codice fiscale. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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