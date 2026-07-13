Oggi si è tenuta la presentazione ufficiale di Paolo Bianco come nuovo allenatore del Pisa, in occasione dell'inizio della stagione 202627. Durante l'evento, il tecnico ha dichiarato di puntare al massimo risultato. Il club ha anche annunciato l'apertura della campagna abbonamenti, con la conferenza tenuta nella sala stampa dell’Arena Garibaldi. Un rappresentante del club ha ricordato che l’anno scorso si è imparato molto, senza fornire ulteriori dettagli.

PISA, 13 LUGLIO – La stagione 202627 del Pisa inizia oggi. Nel giorno in cui il club ha presentato la nuova campagna abbonamenti, presso la sala stampa dell’Arena Garibaldi ha avuto luogo la conferenza di presentazione di Paolo Bianco. L’allenatore, ricordiamo, ha firmato un contratto biennale con la società nerazzurra, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. Assieme a lui, presenti anche l’amministratore delegato Giovanni Corrado e il direttore sportivo Leonardo Gabbanini (per quest’ultimo si tratta della prima occasione d’innanzi alla stampa da quando ricopre l’incarico). Al via le dichiarazioni. INIZIA GIOVANNI CORRADO - Ci ritroviamo dopo qualche mese, fa sempre piacere vedervi numerosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Pisa, Bianco si presenta: "Punto al massimo". Corrado: "Anno scorso sia di lezione"

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