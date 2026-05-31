De Bruyne ha dichiarato di essere felice che l'ex allenatore sia andato via, aggiungendo che l’anno scorso si erano fatte alcune affermazioni, ma poi nulla di concreto si è verificato. Ha espresso chiaramente che non avrebbe preferito la sua permanenza, confermando la sua opinione negativa sulla sua presenza in squadra. Le sue parole sono state dirette e senza esitazioni, senza riferimenti ad altri aspetti o persone.

“Se sono felice che Conte sia andato via? Per me sì, non doveva restare “. Senza giri di parole, diretto. Kevin De Bruyne distrugge Antonio Conte, che si è separato dal Napoli proprio pochi giorni fa. Il centrocampista belga ha parlato dell’ormai suo ex allenatore al quotidiano belga Het Nieuwsblad, proseguendo: “ Se io rimango? Ho ancora un anno di contratto, ma voglio avere un colloquio. L’anno scorso sono state dette certe cose, tipo ‘Giocheremo in un certo modo, faremo questo e quello’, ma poi poco di tutto questo si è concretizzato, e questo chiaramente dispiace. Credo sia importante avere un confronto sul modo di giocare, quest’anno ho capito che il modo di giocare per me conta molto”, ha proseguito De Bruyne, criticando l’atteggiamento del suo allenatore nel corso dell’anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - De Bruyne distrugge Conte: “Felice sia andato via. L’anno scorso sono state dette certe cose, ma poi poco di tutto questo si è concretizzato”

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