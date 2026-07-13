Un clown-confidente nelle Rsa afferma di trovare un dono nell’ascolto degli anziani, percependo il non detto attraverso gli sguardi e le parole mute. Dopo aver superato un periodo di depressione, ha scelto di dedicarsi agli altri, offrendo supporto a chi ha vissuto momenti difficili. La sua sensibilità speciale gli permette di entrare in empatia con gli anziani, ritenendo il suo ruolo un modo per dare aiuto e conforto.

Tirano, 13 luglio 2026 – Lui ama ascoltare. Sa percepire il non detto. Quelle parole che restano mute intrappolate negli sguardi. Una sensibilità speciale e un periodo di profonda depressione superato con tenace resilienza e sfociato poi nel desiderio di portare aiuto a chi come lui ha vissuto periodi sprofondati nel buio. Il suo nome è Pierulisse Parora, operaio 27enne di Tirano. La sua vittoria e la sua resilienza hanno la forma di un naso rosso da clown capace non solo di far divertire (nel suo tempo libero) gli anziani, ma soprattutto di ascoltare i loro racconti e i loro silenzi. Qui non si tratta soltanto di terapia del sorriso, da... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pierulisse Parora, clown-confidente nelle Rsa: “Ascoltare gli anziani per me è un dono”

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