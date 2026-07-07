Gli anziani delle Residenze sanitarie assistenziali di Monza prenderanno parte a uno spettacolo musicale con l’opera “Rigoletto” di Verdi, previsto per domenica. L’evento fa parte di “Opera white”, un progetto che coinvolge le strutture Korian e mira a promuovere l’inclusione attraverso percorsi didattico-musicali. La rappresentazione è aperta al pubblico e si svolge in un contesto che unisce musica e socializzazione.

La musica colora le Rsa Korian di Monza: al via “Opera white”, il percorso didattico-musicale che nutre inclusione e partecipazione. Domenica andrà in scena “Rigoletto. Una storia ritrovata”, che vedrà come protagonisti gli ospiti delle residenze sanitarie: dalla formazione degli anziani al palcoscenico, la musica diventa strumento di aggregazione e socialità per la terza età. Il progetto è realizzato con il sostegno di Fondazione Cariplo. L’iniziativa ha l’obiettivo di mettere gli anziani al centro, rendendo il loro contributo determinante per la riuscita dello spettacolo e stimolando le capacità ai apprendimento attraverso un’attività dall’alto valore creativo e sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli anziani delle Rsa sul palcoscenico col ’Rigoletto’ di Verdi

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