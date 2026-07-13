Picierno senza freni contro Schlein | Così il Pd si consegna ai 5 Stelle

Nuovo durissimo affondo di Pina Picierno nei confronti di Elly Schlein e del Partito Democratico. La vicepresidente del Parlamento europeo, che nei mesi scorsi ha lasciato il Pd per fondare il movimento Spazio Pubblico, è tornata ad attaccare la segretaria dem nel corso della presentazione della seconda edizione della Conferenza europea di Ventotene, sostenendo di non essersi mai pentita della scelta di lasciare il partito. Secondo Picierno, gli ultimi sviluppi politici avrebbero confermato la bontà della sua decisione. “Non mi pento di essere uscita dal Pd, e le cose che sono accadute nel corso dell’ultima settimana rafforzano ancora di più i miei convincimenti”, ha dichiarato ai giornalisti a margine dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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