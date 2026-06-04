Pina Picierno ha annunciato di lasciare il Partito Democratico, criticando la linea della segretaria Elly Schlein. La politica ha dichiarato che il partito non rappresenta più le sue posizioni e ha sottolineato l’impossibilità di essere ambigua. La decisione arriva in aperto contrasto con la leadership attuale del partito, evidenziando una rottura netta con la linea politica in corso. Picierno non ha specificato ulteriori dettagli sui motivi della sua uscita.

Il Partito democratico "non è più il mio partito". Pina Picierno lascia i dem, in contrapposizione totale con la segretaria Elly Schlein e la sua linea massimalista. L'europarlamentare e vicepresidente del Parlamento europeo, dopo mesi di frizioni interne e interviste critiche, annuncia al Foglio la sua uscita polemica. Dopo l'addio di Marianna Madia, un'altra big dell'area riformista del Nazareno, dunque, strappa. Non un bel segnale per Schlein, sempre più sdraiata sulle posizioni di Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. E altre fuoriuscite si attendono nelle prossime settimane, quando si cominceranno a mettere a terra le possibili candidature alle prossime politiche del 2027. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pina Picierno lascia il Pd e umilia Schlein: "Non si può essere ambigui"

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