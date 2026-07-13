picchiata e violentata dal compagno registra gli insulti e lo filma col telefonino chiama il 112 e consegna agli agenti i file

Una donna ha registrato le aggressioni del compagno, filmando anche le violenze e gli insulti, e ha chiamato il 112. Durante l'aggressione, l'uomo la picchiava, la insultava e le ha rivolto minacce di morte. La donna ha consegnato agli agenti i file con le registrazioni. I filmati e le comunicazioni vocali sono stati sequestrati dalle forze dell'ordine.

Milano, 13 luglio 2026 – Ha avuto l’accortezza di registrare i messaggi vocali, e di filmarlo anche, mentre il compagno l’aggrediva fisicamente, picchiandola, insultandola e minacciandola di morte. È anche grazie a queste prove visive e “uditive” che un tunisino di 43 anni è stato inchiodato dalla polizia locale di Milano e arrestato e dovrà ora rispondere (a piede libero) dei reati di maltrattamenti, aggressioni e minacce reiterati nel tempo, e di violenza sessuale. I fatti risalgono alla serata di sabato 11 luglio. A fare da scenario una strada nelle vicinanze della stazione di Lambrate. https:www.ilgiorno.itmilanocronacaviolenta-ex-collega-di-lavoro-dimg5jya L’accorgimento . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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