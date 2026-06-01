Violentata dal patrigno per un anno a Rimini 13enne lo registra e lo fa arrestare | Mi sono svegliata dal male

Una ragazza di 13 anni ha denunciato di essere stata vittima di abusi sessuali da parte del patrigno per circa un anno. La giovane ha deciso di registrare le violenze e di consegnare le prove alle autorità. L’uomo di 44 anni è stato arrestato dopo la denuncia, che ha portato anche alla scoperta delle minacce rivolte alla ragazza e alla sua famiglia. La minorenne ha raccontato di aver trovato il coraggio di parlare solo dopo aver subito a lungo.

"Stai zitta o faccio male alla mamma e alla tua sorellina", minacciava il 44enne riminese arrestato nei giorni scorsi dopo la denuncia della minore che ha trovato infine il coraggio di parlare con la madre rivelando anche di aver registrato gli abusi sessuali che avvenivano in casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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