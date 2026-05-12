Picchiata dal compagno chiama l’ex E a casa arrivano i carabinieri

Da ilrestodelcarlino.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è stata picchiata dal suo compagno mentre si trovava in una casa di parenti. Durante l’aggressione, è riuscita a inviare un messaggio al suo ex marito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, chiamati dalla donna, e l’uomo è stato portato via. La donna ha poi presentato una denuncia contro il compagno presso le autorità competenti.

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Viene picchiata dal compagno, ma riesce a mandare un messaggio al suo ex marito e la vacanza, durante la quale erano ospiti a casa di parenti, finisce con una denuncia. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Corridonia. Alla centrale operativa dei carabinieri della Compagnia di Macerata è arrivata una segnalazione a parte del Servizio di cooperazione internazionale di polizia in Francia, allertato dalla polizia francese, e riguardava una presunta aggressione subita da una donna di 49 anni che vive in Belgio. Una pattuglia dei carabinieri ha subito raggiunto una casa a Corridonia dove, secondo quanto ricostruito, la donna era ospite a casa di parente insieme con il suo compagno, un 34enne tunisino, anche lui residente in Belgio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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