Durante un controllo a Piazza Garibaldi, la Polizia Ferroviaria ha sequestrato 400 pasticche di oppioidi e arrestato due uomini. Le forze dell’ordine hanno fermato i due soggetti, trovandoli in possesso delle sostanze. Nessuna altra persona è coinvolta nell’operazione. Le autorità hanno proceduto con i rilievi e il sequestro delle pasticche. I due uomini sono stati portati in commissariato per ulteriori accertamenti.

Napoli, controlli a Piazza Garibaldi: la Polizia Ferroviaria sequestra 400 pasticche e arresta due persone. Arresto durante un controllo a Piazza Garibaldi. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato un 30enne e un 28enne con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania durante un servizio di pattugliamento nell’area di Piazza Garibaldi. A darne notizia la Questura di Napoli. Sequestrate circa 400 compresse. Nel corso del controllo, i poliziotti hanno trovato i due uomini in possesso di circa 400 compresse contenenti sostanze oppioidi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Piazza Garibaldi, 400 pasticche oppioidi: arrestati due uomini

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