Tenta di sedare una lite tra due uomini donna accoltellata in piazza Garibaldi a Napoli

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, in piazza Garibaldi a Napoli, si sono verificati scontri tra due uomini, durante i quali una donna è stata accoltellata. La Polizia di Stato ha immediatamente intervenuto, arrestando un uomo sospettato di aver ferito la donna. Contestualmente, sono stati fermati altri tre soggetti, coinvolti in diversi reati. La zona è stata messa sotto controllo mentre proseguono le indagini per chiarire l’accaduto e ricostruire la dinamica dei fatti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per il ferimento della donna, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo. Anche altri tre soggetti sono stati arrestati, per vari reati, nelle ultime ore, in piazza Garibaldi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Luke12,u don't have to conjure up any words/thoughts-the promise is that Holy Spirit will bring 2u.

Video Luke12,u don't have to conjure up any words/thoughts-the promise is that Holy Spirit will bring 2u.

Sullo stesso argomento

Tenta di sedare una rissa tra due uomini nel cuore di Napoli: accoltellata una donnaUna pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Campania, impegnata nell’operazione “Stazioni Sicure”, nel transitare nell’area antistante la stazione...

Napoli, 13enne accoltellato mentre tenta di sedare una rissa in via ToledoUn ragazzo di 13 anni è stato accoltellato alla coscia destra mentre tentava di sedare una rissa in via Toledo, nel centro di Napoli.

tenta di tenta di sedare unaTenta di sedare una lite tra due uomini, donna accoltellata in piazza Garibaldi a NapoliÈ stata accoltellata mentre tentava di sedare una lite tra due uomini: per questo, a Napoli, una donna è finita in ospedale. L'episodio, che risale a sabato 16 marzo – ma è stato reso noto soltanto og ... fanpage.it

tenta di tenta di sedare unaTenta di sedare una rissa tra due uomini nel cuore di Napoli: accoltellata una donnaLa vittima è stata successivamente medicata al pronto soccorso, mentre l’aggressore è stato arrestato per lesioni aggravate ... napolitoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web