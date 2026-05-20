Tenta di sedare una lite tra due uomini donna accoltellata in piazza Garibaldi a Napoli

Nelle ultime ore, in piazza Garibaldi a Napoli, si sono verificati scontri tra due uomini, durante i quali una donna è stata accoltellata. La Polizia di Stato ha immediatamente intervenuto, arrestando un uomo sospettato di aver ferito la donna. Contestualmente, sono stati fermati altri tre soggetti, coinvolti in diversi reati. La zona è stata messa sotto controllo mentre proseguono le indagini per chiarire l’accaduto e ricostruire la dinamica dei fatti.

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