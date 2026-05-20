Tenta di sedare una lite tra due uomini donna accoltellata in piazza Garibaldi a Napoli
Nelle ultime ore, in piazza Garibaldi a Napoli, si sono verificati scontri tra due uomini, durante i quali una donna è stata accoltellata. La Polizia di Stato ha immediatamente intervenuto, arrestando un uomo sospettato di aver ferito la donna. Contestualmente, sono stati fermati altri tre soggetti, coinvolti in diversi reati. La zona è stata messa sotto controllo mentre proseguono le indagini per chiarire l’accaduto e ricostruire la dinamica dei fatti.
Per il ferimento della donna, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo. Anche altri tre soggetti sono stati arrestati, per vari reati, nelle ultime ore, in piazza Garibaldi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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