Piantedosi contro il governatore Fontana | In Lombardia più agenti stupore per le polemiche
Dal Viminale è arrivata una reazione di irritazione alle dichiarazioni del governatore della Lombardia, che aveva definito “penalizzante” l’arrivo di 180 nuovi agenti da agosto. La questura di Roma ha precisato che la regione ha più agenti rispetto ad altre aree e ha espresso stupore per le polemiche sollevate. Non sono stati forniti numeri specifici sui rafforzamenti di personale nelle diverse regioni, né commenti ulteriori sulle affermazioni del governatore.
Dal Viminale filtra l’irritazione per le parole del numero uno di Palazzo Lombardia, che ha definito “penalizzante” l’arrivo di soli 180 nuovi poliziotti da agosto. Il ministero: “Analisi parziale e approssimativa”. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it
SICUREZZA, LUPI: NUOVI AGENTI, PIANTEDOSI INTERVENGA,LOMBARDIA MERITA ATTENZIONE
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