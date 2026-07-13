Piantedosi contro il governatore Fontana | In Lombardia più agenti stupore per le polemiche

Notizia in breve

Dal Viminale è arrivata una reazione di irritazione alle dichiarazioni del governatore della Lombardia, che aveva definito “penalizzante” l’arrivo di 180 nuovi agenti da agosto. La questura di Roma ha precisato che la regione ha più agenti rispetto ad altre aree e ha espresso stupore per le polemiche sollevate. Non sono stati forniti numeri specifici sui rafforzamenti di personale nelle diverse regioni, né commenti ulteriori sulle affermazioni del governatore.