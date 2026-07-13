La Pianese ha ingaggiato Gabriele Morelli, esterno destro nato nel 1996. Il giocatore si è già unito al gruppo e sarà disponibile per tutta la preparazione estiva sotto la guida di mister Zanchetta.

PIANCASTAGNAIO – Pianese, preso Gabriele Morelli. L’esterno destro classe 1996 si è già unito al gruppo bianconero e sarà quindi a disposizione di mister Zanchetta per tutta la preparazione estiva. Morelli cresce calcisticamente nel Livorno, la squadra della sua città, con cui completa l’intero percorso nel settore giovanile fino all’esordio in prima squadra a soli 19 anni, nel campionato di serie B 201516, chiuso con due presenze. Nella stagione successiva, in srie C, trova maggiore continuità, collezionando 20 presenze e realizzando anche la sua prima rete tra i professionisti. La definitiva consacrazione arriva nel 201718, quando contribuisce alla promozione del Livorno in serie B con 29 presenze e due gol. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Pianese, preso l’esterno destro classe 1996 Gabriele Morelli

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