Inter per Marco Palestra c’è la coda | anche Liverpool City e Newcastle puntano l’esterno destro

Notizia in breve

L'Inter ha deciso di mettere in vendita Marco Palestra, esterno destro di 21 anni proveniente dall'Atalanta e attualmente in prestito al Cagliari. La società nerazzurra ha scelto di puntare su di lui, ma diverse squadre, tra cui Liverpool, Manchester City e Newcastle, sono interessate all'acquisto. Il giocatore è considerato un talento emergente e la sua cessione potrebbe portare a trattative con più club.