Inter per Marco Palestra c’è la coda | anche Liverpool City e Newcastle puntano l’esterno destro
L'Inter ha deciso di mettere in vendita Marco Palestra, esterno destro di 21 anni proveniente dall'Atalanta e attualmente in prestito al Cagliari. La società nerazzurra ha scelto di puntare su di lui, ma diverse squadre, tra cui Liverpool, Manchester City e Newcastle, sono interessate all'acquisto. Il giocatore è considerato un talento emergente e la sua cessione potrebbe portare a trattative con più club.
Porte girevoli nel settore esterni dell'Inter. La dirigenza nerazzurra ha deciso da tempo di puntare su Marco Palestra, ventunenne talento nativo di Buccinasco esploso durante la stagione in prestito dall'Atalanta al Cagliari. Lo farà a prescindere dalla partenza di Denzel Dumfries, come dimostrano i contatti tra le parti delle ultime settimane, ma a maggior ragione visto l'interessamento mostrato nelle ultime ore dal Real Madrid per il nazionale olandese. Nel contratto del trentenne laterale dei Paesi Bassi è presente una clausola rescissoria di circa 25 milioni di euro e questo rende molto più semplice il compito alle merengues, che dovrebbero affondare il colpo dopo le elezioni presidenziali del 7 giugno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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