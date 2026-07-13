Durante il processo in appello, l’ex fidanzato ha ammesso di aver gettato la tredicenne dal balcone. Dopo mesi di smentite, ha fatto questa dichiarazione, confermando così la sua responsabilità nell’omicidio avvenuto il 25 ottobre 2024 a Piacenza. La confessione è arrivata dopo un lungo periodo di depistaggi e dichiarazioni contrastanti. La ragazza aveva 13 anni.

Svolta nel processo per il femminicidio della tredicenne. Dopo mesi di dichiarazioni difensive e continue smentite, è arrivata la confessione che segna una svolta nel processo per il femminicidio di Aurora Tila, la ragazza di 13 anni morta il 25 ottobre 2024 a Piacenza. Nel corso della prima udienza del processo d’appello davanti alla Corte d’Appello per i minorenni di Bologna, il giovane imputato, collegato in videoconferenza dal carcere minorile di Catanzaro, ha chiesto di rendere dichiarazioni spontanee. « Ho ucciso io Aurora, l’ho gettata dal balcone », ha detto davanti ai giudici, chiedendo poi scusa per quanto accaduto e anche per aver impiegato così tanto tempo ad ammettere le proprie responsabilità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Piacenza, Aurora Tila uccisa a 13 anni: l’ex fidanzato confessa in appello, «L’ho gettata io dal balcone»

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Femminicidio Aurora Tila, l'ex confessa in aula: «L'ho spinta io dal balcone»

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Si parla di: Omicidio Aurora Tila, ex fidanzato confessa al processo d’appello.

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