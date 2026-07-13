Durante il processo d’appello, l’ex fidanzato ha ammesso di aver ucciso l’ex ragazza, dichiarando di averla gettata dal balcone. La condanna iniziale a 17 anni rimane invariata. L’uomo ha chiesto scusa per il gesto e ha spiegato di aver atteso troppo prima di assumersi le responsabilità. La confessione ha riaperto il caso giudiziario, portando a un nuovo sviluppo nel procedimento.

Il ragazzo già condannato a 17 anni ammette il delitto durante le dichiarazioni spontanee del processo d'appello, chiedendo scusa per quanto commesso e per aver atteso così tanto nell'ammettere le proprie responsabilità Una confessione arrivata nel processo d'appello riapre il racconto giudiz. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Aurora Tila, l'ex fidanzato confessa in appello: "L'ho uccisa io gettandola dal balcone, chiedo scusa"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Femminicidio Aurora Tila, al processo d'appello l'ex fidanzato della 13enne confessa: «L'ho uccisa io gettandola giù dal balcone»L'ex fidanzato di Aurora Tila ha confessato di averla uccisa, affermando di averla gettata da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024.

Femminicidio Aurora Tila, l'ex fidanzato della 13enne al processo d'appello confessa: «L'ho uccisa io gettandola giù dal balcone»Durante il processo d'appello, l'ex fidanzato di una ragazza di 13 anni ha ammesso di averla uccisa, affermando di averla gettata da un balcone.

Aurora Tila, morta a 13 anni cadendo da un terrazzo. Stalking, minacce e confessione dell'ex fidanzato: la ricostruzioneLo scorso 25 ottobre 2024, Aurora Tila, secondo le ricostruzioni, era uscita di casa poco dopo le 8 di mattina, nonostante avrebbe dovuto raggiungere la scuola, dove le lezioni iniziavano alle ... ilmessaggero.it

Omicidio di Aurora Tila, confessa il 17enne già condannato. L'ho uccisa ioNel processo d'appello arriva la confessione del ragazzo con cui la 13enne aveva avuto una frequentazione per un breve periodo. Per lui, condannato a 17 anni in primo grado, è in corso il processo d’a ... ilgiornale.it