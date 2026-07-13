Max Pezzali ha concluso il suo tour con un concerto a San Siro, raggiungendo un record di biglietti venduti durante l’estate in Italia. L’artista, noto per la sua carriera solista e con gli 883, ha mantenuto un profilo basso durante l’evento. La serata ha visto un grande afflusso di pubblico, che ha riempito lo stadio, confermando la popolarità di Pezzali nel panorama musicale italiano.

Alla sua maniera, sotto traccia, con il profilo basso, Max Pezzali ha realizzato il record dei biglietti venduti nell’estate dei concerti in Italia, con oltre 680mila tagliandi acquistati dai fan, chiudendo trionfalmente domenica sera con la seconda data consecutiva sold out a San Siro il tour negli stadi ‘Max Forever – Gli anni d’oro – Stadi’ con numeri da record. “Ho avuto un riscontro incredibile, dal pubblico e dai colleghi amici che mi sono venuti a trovare”, ha detto il 59enne cantautore prima dello show, incontrando la stampa negli spogliatoi della sua amata Inter al Meazza. Tra i fattori del successo del tour Pezzali individua la memoria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pezzali chiude il tour dei record conquistando San Siro: è Max la ‘Nazionale del 2006’

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